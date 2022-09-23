Долг жителей Нидерландов по ипотеке превысил 800 миллиардов евро
CBS: ипотечный долг жителей Нидерландов достиг 804 миллиарда евро во втором квартале
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ипотечная задолженность жителей Нидерландов во втором квартале 2022 года составила 804 миллиарда евро, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS).
Отмечается, что ипотечный долг голландских резидентов увеличился во втором квартале текущего года на 10,6 миллиарда евро по сравнению с первым кварталом. Таким образом, задолженность по ипотеке в стране впервые превысила 800 миллиардов евро.
По данным статистического бюро, ипотечный долг растет медленнее, чем экономика страны. Так, ипотечная задолженность от ВВП Нидерландов снизилась с 90,2% в первом квартале до 89,4% во втором, что является самым низким уровнем с первого квартала 2004 года.
В августе сообщалось, что экономика Нидерландов продемонстрировала заметный рост во втором квартале 2022 года, несмотря на высокий уровень инфляции и энергетический кризис: ВВП страны вырос на 2,6%.
https://1prime.ru/banks/20220923/838228732.html
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