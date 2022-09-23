МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ипотечная задолженность жителей Нидерландов во втором квартале 2022 года составила 804 миллиарда евро, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS). Ставки по ипотеке в США достигли максимума за 14 лет

Отмечается, что ипотечный долг голландских резидентов увеличился во втором квартале текущего года на 10,6 миллиарда евро по сравнению с первым кварталом. Таким образом, задолженность по ипотеке в стране впервые превысила 800 миллиардов евро.

По данным статистического бюро, ипотечный долг растет медленнее, чем экономика страны. Так, ипотечная задолженность от ВВП Нидерландов снизилась с 90,2% в первом квартале до 89,4% во втором, что является самым низким уровнем с первого квартала 2004 года.

В августе сообщалось, что экономика Нидерландов продемонстрировала заметный рост во втором квартале 2022 года, несмотря на высокий уровень инфляции и энергетический кризис: ВВП страны вырос на 2,6%.