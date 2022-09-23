МАДРИД, 23 сен — ПРАЙМ. Ирландия, Польша и страны Балтии предлагают усилить антироссийские санкции, запретив импорт алмазов и сигарет из России, а также отключив ряд организаций, в том числе Газпромбанк, от Swift и наложив вето на сотрудничество с Москвой в атомной энергетике, сообщило в пятницу новостное агентство Europa Press. На Мосбирже ожидают продолжения санкционного давления на площадку

Согласно изданию, Ирландия, Эстония, Литва, Латвия и Польша предложили расширить список организаций, исключенных из системы подключения банковских переводов Swift, включив в него Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк.

Также эти пять стран предлагают запретить оказание услуг российскими страховщиками и наложить вето на ввоз в ЕС таких продуктов, как пропан или бутан, то есть продуктов, полученных из сжиженного нефтяного газа, сообщает Europa Press.

Еще одним из пунктов является запрет на сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, наложение вето на разведку и добычу с Россией сырой нефти, природного газа и других видов ископаемого топлива. Также страны предлагают исключить возможность строительства объектов, оборудования или технологий, связанных с производством электроэнергии.

Эти предложения будут рассматриваться в рамках переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. Данный процесс начнется на следующей неделе в ответ на последние заявления о частичной мобилизации президента России Владимира Путина.

В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.