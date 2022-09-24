КАЗАНЬ, 24 сен — ПРАЙМ. Банк России до конца текущего года еще может снизить ключевую ставку на 0,25-0,5 процентного пункта, до 7-7,25%, при этом ее повышение в ближайшем будущем не ожидается, рассказал РИА Новости гендиректор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

"Мы не ожидаем повышения ставки в ближайшем будущем и считаем, что незначительное понижение ставки, например на 25-50 базисных пунктов, до конца года остается возможным", — подчеркнул он в кулуарах форума "Банки России — XXI век".

В то же время Лукашук отметил, что движение ставки будут зависеть от изменений в инфляционной динамике и в целом экономической активности, одним из инструментов стимулирования которой и является ключевая ставка.

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, до 8% годовых.

В сентябре регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика в РФ сейчас является нейтральной, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сузилось. Энергетический кризис в Европе продлится дольше зимы, считают аналитики

Что же касается инфляции в России по итогам 2022 года, то, по мнению Лукашука, она будет находиться вблизи 14%, в основном из-за некоторого ускорения в декабре в силу сезонного фактора.

"По итогам годы мы ожидаем инфляцию на уровне около 14%, причем ближе к концу года возможно некоторое ускорение инфляции в силу сезонных факторов", — сказал он в кулуарах форума "Банки России — XXI век".

Росстат в августе третий месяц подряд фиксировал дефляцию в РФ: в прошлом месяце она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно. В годовом выражении рост цен в августе замедлился до 14,3% с 15,1% в июле. По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,92% на 19 сентября с 14,06% неделей ранее.

Банк России в середине сентября снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, при этом в 2023 году по-прежнему ждет ее на уровне 5-7% и возвращение к 4% в 2024 году. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая инфляция в России в первом полугодии 2023 года может временно опуститься ниже цели в 4% из-за эффекта высокой базы.