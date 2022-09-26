МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Райффайзенбанк сменил "дочку" американского JPMorgan в роли банка-кастодиана (депозитария) по программам депозитарных расписок Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации. Райффайзенбанк продаст НПФ "Райффайзен" группе БИН

"Сбербанк сообщает о смене банка-кастодиана по программе депозитарных расписок "Сбера". Вместо российского подразделения JPMorgan банком-кастодианом стал Райффайзенбанк", — сказано в сообщении.

Отмечается, что заявления, уже поданные инвесторами в JPMorgan в рамках принудительной конвертации депозитарных расписок Сбербанка, будут обработаны Райффайзенбанком в рамках закона. Новые заявления, касающиеся конвертации, необходимо подавать в соответствии с порядком, установленным текущим кастодианом.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.