МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Банк Англии очень внимательно следит за финансовым рынком, готов менять базовую процентную ставку, если это будет необходимо для возвращения инфляции к целевому уровню, говорится в пресс-релизе регулятора. Глава ЕЦБ подтвердила намерение регулятора повышать базовые ставки

"Банк очень внимательно следит за развитием событий на финансовых рынках в свете значительной переоценки финансовых активов… Комитет по денежной политике без колебаний изменит процентные ставки, если это будет необходимо для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе, в соответствии со своими полномочиями", — говорится в сообщении Банка Англии.

Регулятор отмечает, что роль его денежно-кредитной политики заключается в том, чтобы спрос не опережал предложение, так как это приводит к ускорению инфляции в среднесрочной перспективе.

Банк Англии сообщает, что на следующем плановом заседании (планируется на 3 ноября) комитет по денежной политике проведет полную оценку влияния действий правительства Великобритании на спрос и инфляцию, а также оценит падение фунта стерлингов, и будет действовать соответствующим образом. Швейцарский национальный банк повысил процентные ставки

Банк Англии на прошлой неделе повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25% годовых. Сейчас ставка находится на максимальном уровне с ноября 2008 года, когда она составляла 3%. При этом в августе регулятор также повышал ставку на 50 базисных пунктов, в последний раз два таких повышения подряд были на рубеже 1994-1995 годов. Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам августа до 9,9% с 10,1% месяцем ранее. На прошлой неделе правительство страны представило масштабный план по поддержке национальной экономики.

По состоянию на 19.40 мск курс фунта стерлингов к доллару снижается — показатель составляет примерно 1,07. Ранее в понедельник курс опускался до исторического минимума — 1,0384 доллара.