НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен — ПРАЙМ. Индийский UCO Bank получил одобрение Резервного банка Индии (центробанка) на открытие специального счета востро в российском "Газпромбанке" для расчетов в индийских рупиях, сообщает издание Business Standard. "Газпромбанк" заявил о размещении российскими компаниями облигаций в юанях

"Кредитор из Калькутты является первым банком, получившим одобрение регулятора после решения Резервного банка Индии в июле разрешить индийским банкам осуществлять расчеты в индийской валюте", — сообщает издание.

В середине июля центробанк Индии выпустил циркуляр, разрешающий торговые расчеты между Индией и другими странами. Индийские экспортеры, отправляющие товары и услуги через этот механизм, должны получать оплату в рупиях с остатков на специальном счете востро банка-корреспондента страны-партнера, говорится в уведомлении центробанка.

В 2012 году UCO Bank со штаб-квартирой в Калькутте был определен в качестве платежного банка для расчетов с Ираном после того, как США ужесточили санкции против этой страны. UCO Bank был выбран из-за его ограниченного глобального присутствия, что делало его менее уязвимым от последствий участия в расчетах с Ираном.