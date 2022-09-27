МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, обязаны продолжать платить по ипотеке, так как в стране пока нет нормативных актов, отменяющих эти обязательства, а в случае гибели мобилизованных за их кредиты отвечают наследники и поручители, пока не примут закон о погашении таких долгов, заявили опрошенные РИА Недвижимость юристы. Дальневосточная ипотека почти вдвое увеличила строительство жилья в регионе

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. На этом фоне для мобилизованных и контрактников в России предложили ввести кредитные каникулы. Согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, участникам спецоперации предоставят льготный период, в течение которого можно будет приостановить платежи или уменьшить их размер. Еще предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения увечья его обязанности по кредитам будут прекращены.

В настоящее время, по словам юриста АБ Asterisk Степана Хантимирова, мобилизованные граждане должны обслуживать ипотеку. Он отметил, что в стране пока не появлялось нормативных документов, отменяющих эти обязательства.

Юрист уточнил, что если трудовой договор с призванным гражданином приостановлен и тот не получает зарплату, а положенные по мобилизации деньги еще не начали поступать, то можно будет обратиться за отсрочкой в банк.

"Он может взять с собой повестку, приказ об увольнении с прежнего места работы или договор о временной приостановке работы. Даже при нынешнем регулировании банк может пойти навстречу и предоставить мобилизованному кредитные каникулы", — пояснил Хантимиров.

В целом при гибели заемщика его долги по ипотеке переходят к наследникам, продолжил юрист. "Наследники будут отвечать по долгам только в пределах стоимости всего имущества умершего, подсчитанного оценщиками. Если же при оценке эта стоимость будет выше размера долга, наследники должны будут погасить его в полном объеме". – сказал он, добавив, что банк сможет обратить взыскание на заложенную недвижимость, если наследники не погасят кредит.

Кроме того, ответственность за долги заемщика несет поручитель. "Исходя из того, что практически всегда при оформлении ипотеки составляется договор поручительства, обязанности выплачивать кредит погибшего ложатся на указанного в договоре", — сообщил в свою очередь управляющий партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев.

По его словам, сейчас в стране нет целостной концепции нормативных правовых актов по ситуации с ипотекой, погашаемой мобилизованными.

"Мы полагаем, что для таких случаев в будущем могут появиться нормативные правовые акты. Однако действующих законопроектов или официальных разъяснений со стороны федеральных органов исполнительной власти в настоящий момент не появилось", — считает он.

Юрист также напомнил, что по общему правилу действующее законодательство освобождает страховщиков от выплаты возмещений для таких случаев, как военные действия, маневры или иные военные мероприятия.