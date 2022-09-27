МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Банковский сектор России в текущем году покажет положительный финансовый результат в "несколько сотен миллиардов рублей", поскольку прибыльные банки перекроют убытки других кредитных организаций, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов.

Золотомедное месторождение "Варваринcкое" компании Polymetal

Чистая прибыль Polymetal сократилась на 48,1% в первом полугодии

"В целом по сектору ожидается положительный финансовый результат в связи с тем, что прибыльные банки перекроют антирекорды убыточных кредитных организаций, которые по итогам года выйдут в минус", — прокомментировал он.

"На мой взгляд, отклонение от нуля составит не более нескольких сотен миллиардов рублей", — добавил он.

Российские банки в 2021 году нарастили чистую прибыль в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на крупнейшие банки. В марте ЦБ принял решение запретить банкам временно публиковать финансовую отчетность — последние доступные данные по их прибыли были в январе. В тот месяц сектор заработал 164 миллиарда рублей, а количество прибыльных банков составляло 256.

Глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов ранее в сентябре заявил, что хотя банки РФ во втором полугодии 2022 года стали получать прибыль, пока говорить о положительном финрезультате по итогу года трудно.