МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Банковский сектор России в текущем году покажет положительный финансовый результат в "несколько сотен миллиардов рублей", поскольку прибыльные банки перекроют убытки других кредитных организаций, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Чистая прибыль Polymetal сократилась на 48,1% в первом полугодии

"В целом по сектору ожидается положительный финансовый результат в связи с тем, что прибыльные банки перекроют антирекорды убыточных кредитных организаций, которые по итогам года выйдут в минус", — прокомментировал он.

"На мой взгляд, отклонение от нуля составит не более нескольких сотен миллиардов рублей", — добавил он.

Российские банки в 2021 году нарастили чистую прибыль в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на крупнейшие банки. В марте ЦБ принял решение запретить банкам временно публиковать финансовую отчетность — последние доступные данные по их прибыли были в январе. В тот месяц сектор заработал 164 миллиарда рублей, а количество прибыльных банков составляло 256.

Глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов ранее в сентябре заявил, что хотя банки РФ во втором полугодии 2022 года стали получать прибыль, пока говорить о положительном финрезультате по итогу года трудно.