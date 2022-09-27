Представитель ФРС Местер: в условиях высокой инфляции центробанку лучше действовать агрессивно
МОСКВА 27 сен — ПРАЙМ/Reuters. В условиях "неприемлемо высокой" инфляции Федеральная резервная система США должна осуществлять повышение процентных ставок и сохранять ограничивающую денежно-кредитную политику на протяжении некоторого времени, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. По ее мнению, если ФРС и совершит ошибку, то чрезмерное ужесточение политики представляется более предпочтительным вариантом, чем недостаточно решительные действия со стороны центрального банка.
"При наличии неопределенности руководителям (ФРС), вероятно, будет лучше действовать более агрессивно, поскольку агрессивные и упреждающие действия могут предотвратить наихудшее развитие ситуации", — сказала Местер.
Президент ФРС-Кливленд отметила, что будет "крайне осторожно" оценивать динамику инфляции. Необходимо будет наблюдать падение показателей роста цен на протяжении нескольких месяцев, прежде чем с уверенностью говорить о том, что инфляция достигла пика, сообщила она. Местер также предостерегла от того, чтобы придавать слишком большое значение недавнему падению долгосрочных инфляционных ожиданий в США, поскольку они могут вновь перейти к росту.
ФРС на прошлой неделе повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 3,0%-3,25%, что стало уже третьим подряд повышением на 75 базисных пунктов.
Руководители центрального банка просигнализировали, что, скорее всего, осуществят такое же повышение в рамках следующего заседания в ноябре и продолжат повышать ставки в последующие месяцы с целью поднять стоимость заимствований до такого уровня, при котором экономический рост и инфляция в США будут замедляться, даже если это приведет к более высокой безработице.
"Будет необходимо дальнейшее повышение ставок, — сказала Местер. — Чтобы инфляция оказалась на устойчивой траектории вниз к (целевому уровню) 2,0%, денежно-кредитная политика должна быть ограничивающей, а реальные процентные ставки должны оставаться положительными на протяжении некоторого времени".
https://1prime.ru/banks/20220927/838259467.html