МОСКВА 27 сен — ПРАЙМ/Reuters. В условиях "неприемлемо высокой" инфляции Федеральная резервная система США должна осуществлять повышение процентных ставок и сохранять ограничивающую денежно-кредитную политику на протяжении некоторого времени, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. По ее мнению, если ФРС и совершит ошибку, то чрезмерное ужесточение политики представляется более предпочтительным вариантом, чем недостаточно решительные действия со стороны центрального банка. Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране

"При наличии неопределенности руководителям (ФРС), вероятно, будет лучше действовать более агрессивно, поскольку агрессивные и упреждающие действия могут предотвратить наихудшее развитие ситуации", — сказала Местер.

Президент ФРС-Кливленд отметила, что будет "крайне осторожно" оценивать динамику инфляции. Необходимо будет наблюдать падение показателей роста цен на протяжении нескольких месяцев, прежде чем с уверенностью говорить о том, что инфляция достигла пика, сообщила она. Местер также предостерегла от того, чтобы придавать слишком большое значение недавнему падению долгосрочных инфляционных ожиданий в США, поскольку они могут вновь перейти к росту.

ФРС на прошлой неделе повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 3,0%-3,25%, что стало уже третьим подряд повышением на 75 базисных пунктов.

Руководители центрального банка просигнализировали, что, скорее всего, осуществят такое же повышение в рамках следующего заседания в ноябре и продолжат повышать ставки в последующие месяцы с целью поднять стоимость заимствований до такого уровня, при котором экономический рост и инфляция в США будут замедляться, даже если это приведет к более высокой безработице.

"Будет необходимо дальнейшее повышение ставок, — сказала Местер. — Чтобы инфляция оказалась на устойчивой траектории вниз к (целевому уровню) 2,0%, денежно-кредитная политика должна быть ограничивающей, а реальные процентные ставки должны оставаться положительными на протяжении некоторого времени".