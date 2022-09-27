МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. У ВЭБа достаточно капитала для бизнес-плана до 2025 года, также он думает над тем, чтобы "построить больше бизнесов" с крупными банками, заявил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов. Шувалов рассказал о планах ВЭБ по размещению облигационных займов

"У нас достаточно капитала для того, чтобы совершать наш бизнес-план вплоть до 2025 года. У нас с капиталом все хорошо. И регулирование так построено, что у нас сейчас нет никаких проблем с капиталом", — сказал он, отвечая на вопрос о том, понадобится ли ВЭБу докапитализация в следующем году.

Он также отметил, что у ВЭБа "очень много задач", госкорпорация обсуждает новые возможности в рамках Фабрики проектного финансирования "с тем, чтобы ее модифицировать, изменить, построить больше бизнесов с банками: "Сбером", ВТБ, Газпромбанком… ПСБ".

"Мы считаем, что поскольку эти банки наиболее понятны правительству, мы можем активнее поддерживать их бизнесы нашими поручительствами. Для этого нужен капитал", — обратил внимание Шувалов.

Капитал у госкорпорации по текущему бизнес-плану сейчас есть, однако, если будет "повестка более активного инвестиционного строительства", то поручительства ВЭБа будут как нельзя больше "подходить для поддержки этих процессов". И в таком случае правительство может принять решение о том, чтобы предоставить ВЭБу больше капитала, отметил Шувалов. "Сейчас пока с капиталом все в порядке", — ещё раз подчеркнул он.