МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Прекращение турецкими банками использования российской платежной системы "Мир" станет большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам с Россией, пишет газета Yenicağ. Bloomberg: госбанки Турции решили прекратить обслуживание карт "Мир"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.

"Это станет большим ударом для торговли и туризма с Россией. Это также большой удар по денежным переводам с Россией", — пишет издание.

Газета отмечает, что хоть и государственные банки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы ранее во вторник, решение все еще обнародовано, а министерство финансов не комментирует ситуацию.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.