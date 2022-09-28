МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Крупнейший турецкий банк Ziraat Bank не получал уведомлений о прекращении использования российской платежной системы "Мир", сообщил РИА Новости представитель кредитной организации. СМИ: все турецкие банки приостановили обслуживание системы "Мир"

"На сегодняшнее утро мы не получали таких уведомлений", — заявил собеседник агентства.

Он также сказал, что банк до начала рабочего дня (начинается в 09.00) не получал обращений от россиян в связи с обслуживанием карт в банкоматах.

Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживать российские карты "Мир", объяснив такое решение антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, обслуживание карт в иностранных банках зависит от позиции самих кредитных организаций.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам совместно с Москвой разработать альтернативу российской платежной системе и заявил, что Анкара изучит все имеющиеся на руках варианты.