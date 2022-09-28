Банк Ziraat не получал данных о прекращении обслуживания карт "Мир"
Крупнейший в Турции банк Ziraat не получал уведомлений о прекращении обслуживания карт "Мир"
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Крупнейший турецкий банк Ziraat Bank не получал уведомлений о прекращении использования российской платежной системы "Мир", сообщил РИА Новости представитель кредитной организации.
"На сегодняшнее утро мы не получали таких уведомлений", — заявил собеседник агентства.
Он также сказал, что банк до начала рабочего дня (начинается в 09.00) не получал обращений от россиян в связи с обслуживанием карт в банкоматах.
Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживать российские карты "Мир", объяснив такое решение антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, обслуживание карт в иностранных банках зависит от позиции самих кредитных организаций.
На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам совместно с Москвой разработать альтернативу российской платежной системе и заявил, что Анкара изучит все имеющиеся на руках варианты.
https://1prime.ru/banks/20220928/838277414.html
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