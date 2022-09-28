СМИ сообщили, что в Турции не осталось банков, использующих российскую платежную систему "Мир"
БАНКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РОССИЙСКУЮ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ "МИР" В ТУРЦИИ, НЕ ОСТАЛОСЬ — ТВ
https://1prime.ru/banks/20220928/838277604.html
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БАНКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РОССИЙСКУЮ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ "МИР" В ТУРЦИИ, НЕ ОСТАЛОСЬ — ТВ
https://1prime.ru/banks/20220928/838277604.html
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