Турецкие госбанки ожидают в среду уведомление регулятора о прекращении работы системы "Мир"
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Государственные банки Турции в среду могут получить уведомление от Агентства банковского регулирования и надзора о прекращении работы российской системы "Мир", сообщили РИА Новости в турецком банке Halkbank.
"Информация о приостановке была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков", — сообщила представитель кредитной организации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом сами кредитные организации опровергли такие сообщения.
В сентябре стало известно о том, что турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" перетали обслуживать карты "Мир", объяснив такое решение антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, обслуживание карт в иностранных банках зависит от позиции самих кредитных организаций.
На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам совместно с Москвой разработать альтернативу российской платежной системе и заявил, что Анкара изучит все имеющиеся на руках варианты.
https://1prime.ru/banks/20220928/838278603.html