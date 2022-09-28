МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Государственные банки Турции в среду могут получить уведомление от Агентства банковского регулирования и надзора о прекращении работы российской системы "Мир", сообщили РИА Новости в турецком банке Halkbank. СМИ: все турецкие банки приостановили обслуживание системы "Мир"

"Информация о приостановке была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков", — сообщила представитель кредитной организации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом сами кредитные организации опровергли такие сообщения.

В сентябре стало известно о том, что турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" перетали обслуживать карты "Мир", объяснив такое решение антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, обслуживание карт в иностранных банках зависит от позиции самих кредитных организаций.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам совместно с Москвой разработать альтернативу российской платежной системе и заявил, что Анкара изучит все имеющиеся на руках варианты.