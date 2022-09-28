МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Банк России сейчас сохраняет текущий нейтральный сигнал по ключевой ставке, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах форума "Казначейство 2022". Центробанк зафиксировал повышенный спрос на наличные

Банк России в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал по направленности своих дальнейших решений в денежно-кредитной политике. По итогам сентябрьского заседания регулятор оставил только нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что регулятор оставляет за собой возможность давать более направленный сигнал по ключевой ставке в дальнейшем.

"Сигнал остается неизменным, то бишь нейтральным", — прокомментировал Заботкин вопрос о вероятности роста ключевой ставки в октябре.