МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Вклад в инфляцию перенесенной на декабрь индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 0,5 процентного пункта, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. ЦБ считает изменение лимитов на снятие валюты со счетов невозможным

Минэкономразвития РФ на прошлой неделе сообщило, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года; предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года не превысит 9%.

"Этот эффект порядка 0,5 процентного пункта добавит", — прокомментировал Заботкин вопрос о влиянии индексации на инфляцию в стране.

Он добавил, что прогноз по инфляции по итогам года будет уточняться в зависимости от того, какая она будет в сентябре.

Банк России в середине сентября снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, при этом в 2023 году по-прежнему ждет ее на уровне 5–7% и возвращение к 4% в 2024 году. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая инфляция в России в первом полугодии 2023 года может временно опуститься ниже цели в 4% из-за эффекта высокой базы.

Росстат в августе третий месяц подряд фиксировал дефляцию в РФ: в прошлом месяце она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно. В годовом выражении рост цен в августе замедлился до 14,3% с 15,1% в июле. По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,92% на 19 сентября с 14,06% неделей ранее.