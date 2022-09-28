Банк России заявил, что декабрьская индексация тарифов ЖКХ добавит к инфляции 0,5 процентного пункта
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Вклад в инфляцию перенесенной на декабрь индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 0,5 процентного пункта, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Минэкономразвития РФ на прошлой неделе сообщило, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года; предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года не превысит 9%.
"Этот эффект порядка 0,5 процентного пункта добавит", — прокомментировал Заботкин вопрос о влиянии индексации на инфляцию в стране.
Он добавил, что прогноз по инфляции по итогам года будет уточняться в зависимости от того, какая она будет в сентябре.
Банк России в середине сентября снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, при этом в 2023 году по-прежнему ждет ее на уровне 5–7% и возвращение к 4% в 2024 году. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая инфляция в России в первом полугодии 2023 года может временно опуститься ниже цели в 4% из-за эффекта высокой базы.
Росстат в августе третий месяц подряд фиксировал дефляцию в РФ: в прошлом месяце она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно. В годовом выражении рост цен в августе замедлился до 14,3% с 15,1% в июле. По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,92% на 19 сентября с 14,06% неделей ранее.
https://1prime.ru/banks/20220928/838280991.html