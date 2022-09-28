МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Совет директоров Qiwi по итогам второго квартала решил оставить вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, сообщила компания. Акционеры "Фосагро" одобрили дивиденды за 2021 год и первое полугодие

"Хотя на данный момент финансовое положение группы остается устойчивым, совет директоров оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении и сообщит акционерам о своих решениях в следующих публикациях", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Qiwi, в настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например ограничения Центрального банка России на выплату дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.