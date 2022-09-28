Qiwi по итогам второго квартала оставил вопрос дивидендов на рассмотрении
Совет директоров Qiwi по итогам II квартала оставил вопрос дивидендов на рассмотрении
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Совет директоров Qiwi по итогам второго квартала решил оставить вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, сообщила компания.
"Хотя на данный момент финансовое положение группы остается устойчивым, совет директоров оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении и сообщит акционерам о своих решениях в следующих публикациях", — говорится в сообщении.
Как пояснили в Qiwi, в настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например ограничения Центрального банка России на выплату дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и Национальным расчетным депозитарием (НРД).
Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
https://1prime.ru/banks/20220928/838288581.html
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