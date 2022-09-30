МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций в банковском секторе России в первом полугодии сократились на 9%, до 46 миллиардов рублей, в частности незаконный вывод денег за рубеж стал минимальным за всю историю наблюдений, при этом объемы незаконного обналичивания, напротив, выросли на 10%, сообщил Банк России. ЦБ еще на полгода ограничил вывод средств недружественных нерезидентов

"Объемы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2022 года на 9%. За январь — июнь 2022 года таких операций было выявлено на 46 миллиардов рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 51 миллиард рублей", — говорится в Telegram-канале регулятора.

Вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне — 12 миллиардов рублей, снизившись почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года, сообщили в ЦБ.