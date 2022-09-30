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Объем незаконного обналичивания средств в России вырос в первом полугодии
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Объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе России в первом полугодии вырос на 10%, до 34 миллиардов рублей, сообщил Банк России. Объем незаконного... ПРАЙМ, 30.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе России в первом полугодии вырос на 10%, до 34 миллиардов рублей, сообщил Банк России.
Объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ в первом полугодии 2022 года составил 34 миллиарда рублей, увеличившись на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, отметил регулятор.
Несмотря на общий рост обналичивания, отмечается существенное снижение — в три раза, до 6 миллиардов рублей, — использования для этих целей исполнительных документов (в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам), также отметили в регуляторе.
Кроме того, объемы обналичивания денег вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом сохранились на уровне первого полугодия 2021 года, добавили в ЦБ. А основной спрос на теневые финансовые услуги, как и годом ранее, формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%).