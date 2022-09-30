МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Тинькофф инвестиции" временно уменьшили, до 200 тысяч рублей в день, максимальную сумму, которую можно мгновенно вывести с брокерского счета, сообщили в кредитной организации.

"Временно изменятся условия работы сервиса мгновенного вывода средств на всех тарифах. Моментально после совершения сделки с брокерского на банковский счет за один день может быть выведена сумма до 200 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте", — сказано в сообщении.

"Тинькофф" принял такое решение в связи с возможными изменениями режима расчетов по ряду валютных инструментов на бирже. Там также отметили, что вывод суммы свыше 200 тысяч рублей с брокерского на банковский счет будет осуществляться, "как только завершатся расчеты по сделке на бирже: через один или два рабочих дня".

В сообщении отмечается, что "Тинькофф инвестиции" позволяют мгновенно выводить средства со счета, тогда как обычно деньги с брокерских счетов выводятся только после завершения расчетов по режимам "Т+1" или "Т+2". "Это значит, что регистрация прав на ценные бумаги или валюту происходит не в дату заключения сделки, а позднее. В режиме "Т+1" ценные бумаги или валюта поступит на счет на следующий рабочий день после совершения сделки. В режиме Т+2 — на второй рабочий день после заключения сделки", — объяснили в "Тинькоффе".

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время лимит вывода средств будет увеличен до прежнего уровня", — заключили там.