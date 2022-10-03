МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Финская сеть Nosto, единственная работающая с китайской платежной системой, прекратила принимать Карты UnionPay с понедельника, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, заявили представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо. СМИ: власти Турции презентуют платежную систему - альтернативу НСПК "Мир"

Услуги банкоматов в Финляндии представлены двумя сетями — Otto и Nosto. Китайская UnionPay сообщала 23 июня 2020 года о начале сотрудничества в Финляндии с сетью Nosto.

"Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с понедельника, 3 октября, работа китайских карт в финских банкоматах Nosto будет остановлена", — сказал Лепо РИА Новости.

По словам представителя компании, такое решение связано с повышенным спросом на наличные, снимаемые в банкоматах россиянами.

Лепо уточнил, что россияне в последние недели опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, и особенно в юго-восточной Финляндии, за считанные часы. В худшем случае суммы снятых наличных были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие покупки в Финляндии.

"Мы просто не успевали за таким пополнением наличности.", — подчеркнул пресс-секретарь.