МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам стран-членов Евросоюза призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки. Постпреды Евросоюза обсудили новые санкции против России

"Полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции, отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, визовый запрет – это то, на чем я сделал акцент", — отметил он.

Также в своем выступлении Стефанчук призвал европейские государства усилить помощь Украине, а также запретить российским судам заходить в порты иностранных государств.