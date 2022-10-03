ВТБ повысит ставки по четырем основным рублевым вкладам до 8,3 процента годовых
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ.ВТБ повышает ставки по некоторым основным вкладам в рублях, максимальная доходность при размещении средств на год может достичь 8,3% годовых, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ увеличивает доходность по ряду вкладов в рублях. Теперь клиенты банка смогут выгодно разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной доходностью до 8,3% годовых", — говорится в сообщении.
Повышение касается четырех основных сберегательных продуктов. Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения, добавили в банке.
По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, сегодня рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует хорошую доходность при минимальном риске.
https://1prime.ru/banks/20221003/838335910.html
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