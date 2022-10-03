МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. ВТБ повышает ставки по некоторым основным вкладам в рублях, максимальная доходность при размещении средств на год может достичь 8,3% годовых, сообщила пресс-служба банка. Банки обязали раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам

"ВТБ увеличивает доходность по ряду вкладов в рублях. Теперь клиенты банка смогут выгодно разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной доходностью до 8,3% годовых", — говорится в сообщении.

Повышение касается четырех основных сберегательных продуктов. Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения, добавили в банке.

По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, сегодня рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует хорошую доходность при минимальном риске.