АНКАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о значимости развития исламского банкинга в Турции. Эрдоган выразил надежду на снижение в Турции процентной ставки

Он отметил, что одной из важных составляющих финансовой политики правительства Турции остается развитие исламского банкинга, позиции которого все еще далеки от желаемых объемов.

"В современном турецком обществе сформировалось мнение об отсутствии разницы между исламскими банкингом и иными финансовыми организациями. Первым шагом на пути изменения этого восприятия станет широкое использование термина "финансовая структура" вместо слова "банк", — заявил Эрдоган, выступая на презентации Стратегии исламского финансирования в понедельник в стамбульском дворце "Долмабахче", его слова приводит агентство Anadolu.

Глава государства указал также на значимость борьбы с инфляцией для дальнейшего экономического процветания Турции. Согласно опубликованным ранее в понедельник данным, инфляция в Турции ускорилась до 83,45% с 80,21% месяцем ранее.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.