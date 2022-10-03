МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией — в список входят те же 13 банков, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. Украина призвала ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

"Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора", — говорится в релизе.

Согласно этому указанию, регулятор должен актуализировать перечень не реже одного раза в год, но не ранее 1 сентября.

Список остался без изменений, в него все также входят "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

В предыдущий раз регулятор менял список системно значимых банков в октябре прошлого года, тогда в него был внесен "Тинькофф банк".