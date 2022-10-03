ЦЮРИХ, 3 окт — ПРАЙМ. Швейцарский банк Сredit Suisse, акции которого резко упали на опасениях по поводу его финансовой устойчивости, в результате может быть поглощен крупным конкурентом или спасен швейцарскими властями, считает аналитик швейцарского банка Swissquote Ипек Озкардеская. Credit Suisse ищет способы восстановить бизнес после череды скандалов

По ее словам, Сredit Suisse "слишком велик, чтобы обанкротиться прямо сейчас".

"Скорее всего, произойдет следующее: либо этим Рождеством произойдет чудо, и новый генеральный директор банка (Ульрих Кёрнер) укрепит банк в течение ста дней, как он и обещал, и банк выживет и будет процветать до следующего скандала. Либо банк станет хорошей мишенью для поглощения и будет "съеден" другим банком, либо он просто будет спасен швейцарским правительством", — заявила Озкардеская в своем блоге в Swissquote.

По мнению эксперта, вероятность того, что швейцарские власти позволят Сredit Suisse обанкротиться, крайне мала.

Акции банковской группы Credit Suisse Group AG упали до исторического минимума в 3,52 швейцарских франка за единицу, а дневная динамика в понедельник показывает снижение на 9%. Дело в том, что Credit Suisse рассматривает возможность сокращения тысячи рабочих мест в течение нескольких лет, что входит в антикризисные меры банка.

В середине сентября СМИ сообщали, что Credit Suisse изучает возможность разделения группы на три части, в частности, выделения "плохого банка" высокорисковых активов. Также группа в рамках новой стратегии прорабатывает возможность продажи активов: так, изучается продажа подразделения по торговле секьюритизированными продуктами, продажа операций по управлению активами в Латинской Америке (исключая Бразилию), а также возможность возрождения бренда First Boston, пишет агентство Bloomberg.