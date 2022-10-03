ЦЮРИХ, 3 окт — ПРАЙМ. Федеральное управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) не комментирует ситуацию с одним из крупнейших банков страны Credit Suisse. Крупнейший акционер Credit Suisse недоволен инвестициями банка

Акции банковской группы Credit Suisse Group AG упали до исторического минимума в 3,52 швейцарских франка за единицу, а дневная динамика в понедельник показывает снижение на 9%. Дело в том, что Credit Suisse рассматривает возможность сокращения тысячи рабочих мест в течение нескольких лет, что входит в антикризисные меры банка.

"Мы не комментируем ситуацию с отдельными банками", — сообщил РИА Новости официальный представитель FINMA Тобиас Люкс в ответ на просьбу оценить ситуацию в финансовой организации.

Аналитик швейцарского банка Swissquote Ипек Озкардеская ранее предположила, что Credit Suisse может быть поглощен крупным конкурентом или спасен швейцарским правительством. По ее мнению, вероятность того, что швейцарские власти позволят банку обанкротиться, крайне мала.

В середине сентября СМИ сообщали, что Credit Suisse изучает возможность разделения группы на три части, в частности, выделения "плохого банка" высокорисковых активов. Также группа в рамках новой стратегии прорабатывает возможность продажи активов: так, изучается продажа подразделения по торговле секьюритизированными продуктами, продажа операций по управлению активами в Латинской Америке (исключая Бразилию), а также возможность возрождения бренда First Boston, пишет агентство Bloomberg.