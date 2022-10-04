Австралийский центробанк поднял ключевую ставку до максимума за девять лет
Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку до максимальных за девять 2,60 процента
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Центральный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до девятилетнего максимума 2,60%. Этот шаг стал неожиданностью для рынков, ожидавших более крупного повышения. При этом центробанк оставил двери открытыми для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Завершая свое октябрьское заседание, Резервный банк Австралии заявил, что процентная ставка была значительно увеличена в течение короткого периода времени, поэтому принято решение замедлить темпы повышения.
Это стало шестым повышением ставки РБА с мая, в общей сложности за это время ставка была повышена на 250 базисных пунктов.
https://1prime.ru/banks/20221004/838347033.html
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