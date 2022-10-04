МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) продолжит развивать свою сеть в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнет кредитовать население, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. ВТБ повысит ставки по некоторым рублевым вкладам

В ПСБ отметили, что с июня этого года ведут активную работу в ДНР и ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей.

"ПСБ продолжит развивать сеть отделений в этих регионах и поэтапно расширит набор предоставляемых жителям и бизнесу продуктов и услуг, в частности, в самое ближайшее время населению станет доступно кредитование", — говорится в сообщении.

В настоящее время банк принимает участие как финансовый партнер в развитии промышленной, транспортной, жилищной инфраструктуры новых регионов, в реализации ключевых социально-экономических проектов, развивает на этих территориях финансовые сервисы и осуществляет банковское сопровождение важнейших социальных функций, таких как обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям. Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы от военнослужащих

Среди услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, банк предоставляет открытие счетов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов и прочее, пояснили в кредитной организации.

Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.