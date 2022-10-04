ЦЮРИХ, 4 окт — ПРАЙМ. Трудности, с которыми столкнулся один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, вызваны недостатками в управлении рисками, действиями нового руководства, и вряд ли распространятся на другие финансовые структуры, заявила РИА Новости старший вице-президент по европейским финансовым институтам международного рейтингового агентства DBRS Morningstar Мария Ривас. Швейцарский национальный банк ужесточил денежно-кредитную политику

Ранее акции банковской группы Credit Suisse Group AG упали до исторического минимума в 3,52 швейцарских франка за единицу, а дневная динамика в понедельник показывала снижение на 9%. Дело в том, что Credit Suisse рассматривает возможность сокращения тысячи рабочих мест в течение нескольких лет, что входит в антикризисные меры банка.

"Проблемы, с которыми сталкивается Credit Suisse, в значительной степени связаны с недостатками в управлении рисками и проблемами нового руководства в реализации надежной стратегии, и их проблемы вряд ли приведут к более широкому распространению", — считает Ривас.

По словам Ривас, Credit Suisse пережил сложные 18 месяцев после различных сбоев в управлении рисками и "провалов", включая проблемы с фондом Archegos, в результате краха которого крупные банки Европы, Азии и США понесли серьезные убытки. Эксперт напомнила, что банковская группа также столкнулась с проблемами управленческого характера, так как Антонио Орта-Осорио ушел в отставку с поста председателя банка в начале 2022 года, всего через несколько месяцев после объявления о своей новой стратегии, а в июле в организации сменился генеральный директор.

При этом Ривас отметила, что видит некоторые условия, которые могут быть похожи на начало финансового кризиса, такие как сложная глобальная операционная среда. "Однако после финансового кризиса мировая банковская система существенно укрепилась, особенно те банки, которые ведут значительную инвестиционно-банковскую деятельность", — сказала представитель рейтингового агентства. В ООН предупредили о причинах новой глобальной рецессии

Аналитик швейцарского банка Swissquote Ипек Озкардеская ранее предположила, что Credit Suisse может быть поглощен крупным конкурентом или спасен швейцарским правительством. По ее мнению, вероятность того, что швейцарские власти позволят банку обанкротиться, крайне мала.

В середине сентября СМИ сообщали, что Credit Suisse изучает возможность разделения группы на три части, в частности, выделения "плохого банка" высокорисковых активов. Также группа в рамках новой стратегии прорабатывает возможность продажи активов: так, изучается продажа подразделения по торговле секьюритизированными продуктами, продажа операций по управлению активами в Латинской Америке (исключая Бразилию), а также возможность возрождения бренда First Boston, пишет агентство Bloomberg.