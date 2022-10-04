МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Совфед на заседании во вторник одобрил закон, закрепляющий механизм внесения в уставный капитал ВТБ акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), системообразующего банка Крыма. Банк России поддерживает консолидацию РНКБ, "Открытия" и ВТБ

Документ предоставляет правительству России право внести в качестве вклада РФ в уставный капитал ВТБ находящиеся в федеральной собственности 100% акций РНКБ в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ размещаемых ВТБ дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

При этом цена размещения дополнительных акций ВТБ устанавливается равной средневзвешенной цене по результатам организованных торгов его акциями за шесть месяцев, предшествующих дате принятия наблюдательным советом банка решения о цене размещения допакций.

На приобретение РФ и ВТБ соответствующих акций не будут распространяться положения законов, касающихся приобретения крупных пакетов акций и получения на это согласия ФАС и Банка России, уведомления эмитента, раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что сделки по консолидации ВТБ, "Открытия" и РНКБ будут закрыты в этом году. При этом РНКБ войдет в периметр группы ВТБ как отдельное юридическое лицо.