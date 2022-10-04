МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энрия во вторник заявил, что банкам еврозоны не стоит рассчитывать на то, что власти еще раз стабилизируют экономику, а вместо этого им надо следить за проблемными кредитами. ЕЦБ ожидает замедления экономической активности в еврозоне

По его словам, пандемия COVID-19 оказала не такое сильное влияние на балансы банков, как опасались, благодаря щедрой помощи властей и центробанков, но в этот раз они вряд ли вновь придут на помощь, поскольку инфляция остается высокой.

"Нынешняя ситуация очень отличается от той, что сложилась в пандемию, а надежды на новые действия властей не должны быть отражены в стратегиях управления балансом", — заявил Энрия на мероприятии в Вене.

Он подчеркнул, что продолжают накапливаться так называемые "проблемные кредиты" (с высоким риском невыплат), особенно в таких секторах, как нефтегазовый, и к концу июня они на 10% превысили уровень конца 2020 года.

На долю этих уязвимых секторов приходится по меньшей мере 18% банковских кредитов, выданных компаниям за пределами финансовых секторов, уточнил Энрия.

Он вновь предостерег от кредитов для компаний с уже высокой задолженностью, количество которых так и не снизились, несмотря на неоднократные предупреждения ЕЦБ. Также он отметил риски ипотечного кредитования и волатильность торгов энергоносителями.