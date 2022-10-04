МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Банк России обсуждает возможность установления специальной ставки по вкладам для людей с низкими доходами, которая была бы выше ключевой ставки на 1 процентный пункт, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. ЦБ разрешил клиентам банков самим устанавливать запрет на онлайн-операции

"Появилась идея вклада с гарантированной доходностью, которая несколько выше ключевой ставки. Конкретные варианты пока обсуждаются — мы предлагаем установить доходность по спецвкладам на уровне "ключевая ставка плюс 1%". Порог по сумме вкладов сейчас также обсуждается, пока основной вариант — до 100 тысяч рублей", — сообщил Мамута в интервью "Российской газете".

Он объяснил, что позиция ЦБ состоит в том, чтобы мотивировать людей с низкими доходами больше сберегать, а наличие такой мотивации "часто зависит от величины процентной ставки, которую люди получают по сбережениям". "Если процент по вкладу ниже ключевой ставки, ниже инфляции, то мотивация сберегать небольшая. Если же ставка выше инфляции, то мотивация сберегать возрастает", — отметил Мамута.

Кроме того, чтобы обеспечить работу системы таких вкладов, должны соблюдаться два условия. Во-первых, должно быть подтверждено, что человек относится к категории граждан, которым адресован такой механизм поддержки. Во-вторых, важно, чтобы такой вид вклада открыт только в одном банке.

"Поэтому мы (ЦБ — ред.) сейчас ведем диалог с Минцифры и Минтрудом по созданию единой информационной системы, которая позволяла бы понимать статус заявителя для открытия такого вклада и подтверждала бы, что такой вклад всего один", — обратил внимание руководитель службы регулятора. Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ до конца года возможным

В ноябре 2021 года Банк России заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада на сумму до 100 тысяч рублей, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции.

Банк России в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал по направленности своих дальнейших решений в денежно-кредитной политике. По итогам сентябрьского заседания регулятор оставил только нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".