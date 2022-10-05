Новозеландский центробанк повысил ключевую ставку до семилетнего максимума
Резервный банк Новой Зеландии повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5 процента
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Центральный банк Новой Зеландии в среду повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, до семилетнего максимума 3,5%, и просигнализировал о дальнейших повышениях в попытках сдержать упорно высокую инфляцию.
Все 24 экономиста, опрошенные Reuters, прогнозировали, что Резервный банк Новой Зеландии повысит официальную ставку на половину пункта. Это восьмое повышение ставки РБНЗ с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавшего год назад.
Как показали протоколы заседания центрального банка, комитет по денежно-кредитной политике обсуждал повышение даже на 75 б.п., но в итоге остановился на половине пункта.
"Комитет согласился с тем, что остается уместным продолжать ужесточение денежно-кредитной политики прежними темпами для поддержания ценовой стабильности и обеспечения максимальной занятости", — говорится в заявлении РБНЗ.
https://1prime.ru/banks/20221005/838361299.html
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