МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Центральный банк Новой Зеландии в среду повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, до семилетнего максимума 3,5%, и просигнализировал о дальнейших повышениях в попытках сдержать упорно высокую инфляцию. Австралийский центробанк поднял ключевую ставку до максимума за девять лет

Все 24 экономиста, опрошенные Reuters, прогнозировали, что Резервный банк Новой Зеландии повысит официальную ставку на половину пункта. Это восьмое повышение ставки РБНЗ с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавшего год назад.

Как показали протоколы заседания центрального банка, комитет по денежно-кредитной политике обсуждал повышение даже на 75 б.п., но в итоге остановился на половине пункта.

"Комитет согласился с тем, что остается уместным продолжать ужесточение денежно-кредитной политики прежними темпами для поддержания ценовой стабильности и обеспечения максимальной занятости", — говорится в заявлении РБНЗ.