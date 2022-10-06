МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сменивший акционера Росбанк представил новый логотип, при этом напомнив, что планирует сохранить название для семейства организаций, входящих в группу, говорится в пресс-релизе банка. ЦБ хочет обязать банки указывать в рекламе полную стоимость кредита

"В разработке нового логотипа и бренд-платформы для нас было крайне важно сохранить "ДНК" нашего бренда, одновременно продемонстрировав устремление в будущее. В новом логотипе мы отказались от фирменного знака, сделав основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры "б" активного красного цвета", — прокомментировала директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

При этом наименование "Росбанк" по-прежнему остаётся "зонтиком" для семейства брендов группы, например, "Росбанк Дом", "Росбанк Авто" и других.

В пресс-службе для РИА Новости уточнили, что все необходимые для изменения бренда мероприятия будут происходить поступательно в течение этого и следующего годов.

Французская банковская группа Societe Generale в мае завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". Холдинг ранее заявлял, что обеспечит преемственность управленческой команды банка во главе с его председателем правления Ильей Поляковым. В интервью агентству в апреле он говорил, что Росбанк сохранит свое название после смены акционера, однако из логотипа банка уйдет упоминание французской группы.