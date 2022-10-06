МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Глава департамента частного банковского обслуживания Deutsche Bank Ларс Штой ожидает дальнейшего роста процентных ставок по депозитам после того, как Европейский центральный банк перешел к повышению ставок, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. ЕЦБ заявил о готовности поднимать ставки для обуздания инфляции

"Несколько недель назад Deutsche Bank начал повышать ставки по депозитам, — цитирует газета его слова. — Я предполагаю, что в следующем году последуют дальнейшие шаги, как для бренда Deutsche Bank, так и для Postbank".

Конкуренция между банками за депозиты снова возрастет, сказал Штой газете. "Мы уже думаем о запуске кампаний для рекламы депозитов", — добавил он.

ЕЦБ повысил ставку по депозитам в июле и в августе, она достигла 0,75%, что стало самым высоким уровнем с 2011 года. Центробанк обещал продолжить пересмотр политики на следующих нескольких заседаниях.