МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Credit Suisse Group AG пытается привлечь внешнего инвестора для вливания средств в выделение консультационного и инвестиционно-банковского бизнеса. Руководство банковской группы стремится внести последние штрихи в запланированную реорганизацию. Мировые центральные банки вступили в гонку по сдерживанию инфляции

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, в число бизнесов, которые нацелены на будущее в стиле узкоспециализированного банкинга, входят консультационная группа и группа по заключению сделок, а также подразделение заемного финансирования. По словам собеседников, банк заинтересован в том, чтобы внешний инвестор взял на себя частичную долю акций, чтобы обеспечить капитал и помочь финансировать расходы на наем и удержание перспективных сотрудников.

Также ведутся переговоры о возрождении названия First Boston для выделенных бизнесов, которые будут обеспечивать большую часть выручки в США, уточнили источники. Банк также рассматривает другие варианты, и обсуждение еще продолжается.

Выделение подразделения, занимающегося заключением сделок и андеррайтингом, фактически разделит проблемное подразделение на три части, при этом Credit Suisse сохранит сокращенное торговое подразделение, отделив от него группу секьюритизированных продуктов и другие активы, которые он хочет продать. Привлечение внешних инвесторов поможет ответить на вопрос, как Credit Suisse будет финансировать масштабную реструктуризацию, который довлеет над котировками акций, в то время как компания стремится избежать продажи бумаг, цена которых находится на рекордно низком уровне.

Привлекательность выделенного подразделения будет заключаться в том, чтобы получить долю во франшизе, имеющей долгую историю консультирования по вопросам крупных слияний и размещения акций. Майкл Кляйн, американский специалист по сделкам, который также входит в совет директоров Credit Suisse, принимал активное участие в продвижении возрождения бренда First Boston, отметили источники.

Тем не менее банк будет стремиться продать потенциальным инвесторам бизнес заемного финансирования, который понес убытки в неспокойные времена, и подразделение по заключению сделок, из которого ушли десятки лучших специалистов.

По словам собеседников, пока неясно, велись ли переговоры с потенциальными инвесторами по существу вопроса, и планы по выделению еще не определены. В прошлом швейцарская компания часто обращалась к инвесторам с Ближнего Востока, например, Инвестиционное управление Катара вложило средства во время финансового кризиса и купило конвертируемые облигации, выпущенные Credit Suisse в прошлом году.

Видный внешний инвестор мог бы помочь профинансировать наем дорогостоящих специалистов и выплату бонусов за удержание уже имеющегося персонала, а также потенциально переманить к себе ушедших специалистов по сделкам, уточнили источники.

Члены совета директоров Credit Suisse также обсуждали идею предоставления оставшимся старшим специалистам по сделкам доли участия в подразделении, создав модель партнерства, подобную другим специализированным консультационным бюро по инвестициям. Об этом в прошлом месяце сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.