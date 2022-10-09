МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ВТБ с 10 октября повысит на 0,5 процентного пункта ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье, минимальная ставка по таким кредитам составит 10,4% годовых, сообщила пресс-служба банка. СМИ: крупнейшие банки США сообщат о снижении прибыли за третий квартал

"ВТБ вслед за действиями других игроков и изменением конъюнктуры рынка вынужден скорректировать на 0,5 процентного пункта условия по собственным ипотечным программам. Минимальная ставка для заявок, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%. Новые условия распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования", — говорится в сообщении.

По основной программе господдержки клиенты по-прежнему могут получить средства от 6,7%. Кредит в рамках "семейной" и IT-ипотеки" в ВТБ доступен от 4,7%, добавили в банке.

Ряд крупных банков с конца сентября начал поднимать ставки по ипотеке, в том числе это сделали Альфа-банк, МКБ и "Зенит". Сбербанк повысил ставки накануне.