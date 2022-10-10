Банк "Открытие" предупредил о замедлении дистанционных сервисов
Банк "Открытие" заявил о кибератаке, из-за которой возможно замедление дистанционных сервисов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк "Открытие" зафиксировал в понедельник кибератаку, из-за чего сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сегодня мы зафиксировали кибератаку, из-за которой наши сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, чем обычно", — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.
Отмечается, что кредитная организация делает все, чтобы восстановить работу как можно скорее.
https://1prime.ru/banks/20221010/838412407.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.