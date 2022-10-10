МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк "Открытие" зафиксировал в понедельник кибератаку, из-за чего сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, говорится в сообщении кредитной организации. ЦБ хочет продать банк "Открытие" до конца года

"Сегодня мы зафиксировали кибератаку, из-за которой наши сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, чем обычно", — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.

Отмечается, что кредитная организация делает все, чтобы восстановить работу как можно скорее.