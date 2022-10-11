МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. HSBC Global Private Banking во вторник сообщил, что официально начал предоставлять свои услуги в двух крупных китайских городах — Чэнду и Ханчжоу. Банк пытается отвоевать более крупную долю на местном рынке по обслуживанию состоятельных клиентов.

Он также сказал, что намерен изучить возможности в юго-западном регионе Китая. Существующие филиалы HSBC расположены в восточных регионах, где проживают многие состоятельные частные лица.

HSBC отмечает сильный спрос на услуги по управлению частным капиталом в Чэнду, столице западной провинции Сычуань. Еще четыре филиала у него есть в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.