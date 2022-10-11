МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в октябре представит обновленный прогноз и новую траекторию изменения ключевой ставки, заявил в ходе форума "Корпоративное кредитование в России – 2022" директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Банк России продолжит снимать ограничения на движение капитала

"В последние годы (мы — ред.) стали публиковать прогнозную траекторию ключевой ставки, которая является неотъемлемой частью прогноза… Обновленный прогноз Центрального банка будет опубликован после заседания совета директоров 28 октября, и в рамках этого прогноза мы представим обновленную траекторию", — заявил он.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не исключает "каких-то движений по ключевой ставке", но пространство для ее снижения сузилось, при этом она отметила, что ЦБ будет оценивать влияние внешних и внутренних факторов.

В последний раз регулятор снизил эту ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых.