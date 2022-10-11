МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит предпосылок для дальнейшего повышения ставок по ипотеке в текущем году, заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев. ВТБ с 10 октября повысит ставки по ипотеке

"Что касается рыночных условий – есть определенные прогнозы, но мы видим, что спрос восстанавливается. Дальнейшего ужесточения мы не видим, предпосылок для него нет", – сказал Яковлев, отвечая на вопрос о возможном дальнейшем изменении условий по ипотечным кредитам в России в рамках просветительской акции Минфина и "Дом.РФ" "Ипотека-2022: новые правила и возможности".

Два крупнейших российских госбанка — "Сбер" и ВТБ — в минувшие выходные объявили о повышении своих ставок по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта — минимальный процент по таким кредитам в обоих банках теперь составляет 10,4% годовых. А в целом в период с начала октября об аналогичных мерах заявляли и другие кредитные организации.

При этом чиновник Мифнина напомнил, что в России в текущем году действуют льготные ипотечные программы, ставки по которым субсидируются государством, и условия по ним не менялись. "С точки зрения госпрограмм – условия стабильные, в рамках существующих госпрограмм ставка выше того значения, которое указано, быть не может", — подчеркнул Яковлев.

Сейчас в России действует несколько таких льготных программ. Наиболее распространенная программа льготной ипотеки работает на территории всей страны: по ней до конца текущего года можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке, покупку или строительство нового дома по ставке не более 7% годовых.

Также существуют программы семейной, сельской, военной ипотеки с еще более выгодными условиями, которые отличаются в разных регионах и зависят от семейного или профессионального статуса заемщика.