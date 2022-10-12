МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует ввести повышенные макропруденциальные надбавки и увеличить резервы по субсидируемой застройщиками ипотеке с очень низкими ставками, говорится в сообщении регулятора. Российские банки с начала года сократили выдачу ипотеки на четверть

"Программы ипотеки с субсидией от застройщика по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01% годовых) могут нести риски как для заемщиков и банков, так и для всей финансовой системы… Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования. Рассматриваются введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня", — сказано в сообщении.

"Льготная ипотека от застройщика" может казаться выгодной для граждан из-за снижения ежемесячных платежей, однако в итоге цена недвижимости оказывается сильно завышенной, обратили внимание в ЦБ. Кроме того, заемщик может понести убытки пытаясь продать такую квартиру, то есть "вырученных средств может не хватить для погашения кредита". В центробанке также отметили, что при досрочном погашении такого кредита расходы заемщика выше, чем при классической ипотеке. Минфин заявил об отсутствии предпосылок для повышения ставок по ипотеке

"Ряд банков, в свою очередь, может недооценивать процентные и кредитные риски, а искусственно завышенный уровень цен создает ложные ориентиры для всего рынка", — заключили в Банке России.

В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ипотечные ставки, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — являются маркетинговой акцией и вводят заемщиков в заблуждение, ЦБ будет принимать меры. Она поясняла, что рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ — то есть при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%.

А в октябре руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что российские банки нужно на законодательном уровне обязать указывать в рекламе только полную стоимость кредита, так как распространяемая информация о низких ставках, например по ипотеке или потребкредитам, без учета дополнительных условий вводит потребителей в заблуждение.