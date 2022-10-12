МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк запустил модернизированную авторассрочку с опцией остаточного платежа на покупку новых автомобилей марки Chery и EXEED по карте "Халва".

Программа авторассрочки с остаточным платежом позволяет клиенту почти в два раза снизить ежемесячный платеж по рассрочке за счет уплаты фиксированной суммы в конце срока действия рассрочки. Размер остаточного платежа составляет до 30% от стоимости приобретаемого авто.

Беспроцентную рассрочку на покупку автомобилей Chery и EXEED можно оформить на срок до 30 месяцев без уплаты первоначального взноса. Минимальная сумма средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 90 тыс. руб., максимальная — 4,9 млн руб. При сроке рассрочки 24 месяца добавляется комиссия в размере одного дополнительного платежа, на сроке 30 месяцев — комиссия в размере двух дополнительных платежей.

В сумму рассрочки также можно включить стоимость дополнительного оборудования и продуктов дилера в размере не более 10% от стоимости авто.

Для сохранения беспроцентной рассрочки необходимо регулярно пользоваться картой «Халва», то есть совершать не менее 5 покупок на общую сумму более 10 тыс. рублей ежемесячно. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Программой также предусмотрено обязательное оформление полиса КАСКО на весь период действия рассрочки.

"Программа покупки автомобилей в рассрочку с остаточным платежом — абсолютно новый продукт на рынке автомобильного ритейла. Его главное отличие от стандартной авторассрочки заключается в возможности значительно уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку. Мы совместно с партнером "Чери Автомобили Рус" рады предложить этот эксклюзивный продукт нашим клиентам для покупки новых автомобилей двух марок Chery и EXEED", — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

"Наша совместная программа разработана с учетом требований настоящего момента и отвечает интересам и предпочтениям наших потенциальных клиентов, что является очень ценным для нас. Она также органично дополняет уже действующие программы поддержки продаж и каждый клиент сможет найти свой вариант рассрочки, руководствуясь собственными пожеланиями и возможностями", — отметил в свою очередь директор АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" Владимир Шмаков.