МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин оценил работу кредитной организации с компаниями, представляющими российскую нефтегазовую отрасль: они продолжают обслуживать свои обязательства по графику, системных проблем с обслуживанием кредитов в отрасли не наблюдается.

"Сбербанк традиционно выступает ключевым финансовым партнером компаний нефтегазовой отрасли. Продолжается реализация ключевых инвестиционных проектов, в том числе с ориентацией на новые рынки. Большинство новых проектов потребовало реконфигурации, но они не останавливаются, компании не теряют интерес к их реализации", — отметил представитель банка.

В новых условиях особую важность для дальнейшего развития отрасли приобретают средства российских финансовых институтов.

"Сбербанк, являясь ключевым банком для российской экономики, заинтересован в поддержке масштабных нефтегазовых проектов. Сейчас у нас на рассмотрении находятся новые проекты в нефтегазе на сумму около 3 трлн рублей. Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня", — добавил Ведяхин, отметив, что кредитная организация активно работает с ключевыми игроками и готова предоставлять поддержку в данном переходе, в том числе осуществлять финансирование в этой валюте.