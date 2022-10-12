МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) услуг доверительного управления имуществом, составляющим ипотечное покрытие, для ВЭБа, на заседание Думы его планируется вынести 18 октября. Шувалов рассказал о планах ВЭБ по размещению облигационных займов

В настоящее время от НДС освобождены услуги, оказываемые управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности.

Услуги же доверительного управления имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываются государственной управляющей компанией, то есть ВЭБом, без такой лицензии, а, следовательно, подлежат налогообложению НДС.

Законопроект освобождает эти услуги ВЭБа, оказываемые в соответствии с законом от "Об ипотечных ценных бумагах", от НДС, тем самым обеспечивая равные условия налогообложения в отношении одного вида услуг, оказываемых государственной и коммерческими управляющими компаниями.

Кроме того, это будет способствовать уже закрепленному в Налоговом кодексе подходу, согласно которому услуги доверительного управления средствами пенсионных накоплений, предлагаемые государственной управляющей компанией, не облагаются НДС, считают авторы документа.

Первоначально предполагалось, что закон должен вступить в силу через месяц со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, а его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Однако бюджетный комитет в среду поддержал поправку, согласно которой закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а его положения будут распространяться на соответствующие услуги ВЭБа, оказанные начиная с 1 октября 2022 года.