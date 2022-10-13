ПАРИЖ, 13 окт — ПРАЙМ. Французские банки намекали россиянам, проживающим во Франции, на отказ от гражданства России ради сохранения счетов, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. Украина призвала ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

"Десяток лет назад некоторые французские банки попали под жесткие американские санкции, и теперь они действительно дуют на воду, чтобы в очередной раз не обжечься, закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей, когда закрывают семейный счет только из-за того, что у француза жена русская. Были случаи намеков на выход из российского гражданства с тем, чтобы сохранить свой счет в банке", — сообщил посол.

Он не исключил, что это происходит с оглядкой на "старшего брата" — США.

Мешков напомнил, что 22 августа порядка 70 россиян, проживающих во Франции, подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку.

"Процесс пока ни шатко, ни валко идет, но ситуация я бы не сказал, что улучшилась. Я уже не говорю о том, что максимально затруднены переводы денежных средств из России во Францию, причем иногда удар идет по чисто гуманитарным проектам, в которых заинтересованы обе стороны", — констатировал российский дипломат.

В конце марта проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку, несколько сограждан подтвердили РИА Новости, что они столкнулись с проблемами с получением денег на карты.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 по московскому времени.