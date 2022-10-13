МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США выросли до 6,92% годовых, достигнув своих максимальных значений за последние 20 лет, свидетельствуют данные крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac. Ставка по ипотеке в США впервые с 2008 года превысила шесть процентов

Согласно представленному графику изменения стоимости кредитов, ставка по ипотеке на 30 лет в настоящее время составляет 6,92% годовых. Последний раз стоимость займа на жилье в США находилась на подобном уровне в апреле 2002 года и оценивалась в 6,94%.

"На этой неделе ставки возобновили свое рекордное повышение, и 30-летняя ипотечная ставка достигла самого высокого уровня с апреля 2002 года. Мы продолжаем наблюдать в данных противоречивые факторы: сильный рост занятости и заработной платы поддерживает профицит бюджета потребителей, в то время как затяжная инфляция, опасения рецессии и низкая доступность жилья резко снижают спрос на него", — сообщает агентство.

В конце сентября ставка по ипотеке на 30 лет достигла 6,7% годовых, побив рекорд 2007 года. В прошлом году ставка была на уровне 3%, в 2020 году ее значение не превышало 4%.