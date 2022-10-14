МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в четверг, что повышение ставок было бы неуместным с учетом ценовой динамики и состояния экономики Японии. Японские власти примут адекватные меры в связи с падением иены

"Экономика Японии залечивает раны после пандемии COVID-19, однако ее восстановление происходит медленно по сравнению с такими странами, как США" — сказал Курода на пресс-конференции после встречи финансовых лидеров G20 в Вашингтоне.

"Поэтому необходимо продолжать поддерживать экономику" сверхмягкой денежно-кредитной политикой, добавил он.