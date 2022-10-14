Японский центробанк исключил повышение процентных ставок
Управляющий Банка Японии Курода назвал повышение процентных ставок в текущих условиях неуместным
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в четверг, что повышение ставок было бы неуместным с учетом ценовой динамики и состояния экономики Японии.
"Экономика Японии залечивает раны после пандемии COVID-19, однако ее восстановление происходит медленно по сравнению с такими странами, как США" — сказал Курода на пресс-конференции после встречи финансовых лидеров G20 в Вашингтоне.
"Поэтому необходимо продолжать поддерживать экономику" сверхмягкой денежно-кредитной политикой, добавил он.
https://1prime.ru/banks/20221014/838463839.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.