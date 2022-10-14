Центробанк аннулировал лицензию у "Объединенного банка Республики"
ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Объединенного банка Республики"
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в сообщении регулятора.
"Основанием для аннулирования лицензии у КБ "ОБР" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", — сообщил ЦБ.
Уточняется, что ОБР по величине активов занимал 344-е место в банковской системе РФ. Он также участвует в системе страхования вкладов.
Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
https://1prime.ru/banks/20221014/838464873.html
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