МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Объединенный банк Республики" (ОБР), говорится в сообщении регулятора. Банк России протестирует использование цифрового рубля для госплатежей

"Основанием для аннулирования лицензии у КБ "ОБР" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", — сообщил ЦБ.

Уточняется, что ОБР по величине активов занимал 344-е место в банковской системе РФ. Он также участвует в системе страхования вкладов.

Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.